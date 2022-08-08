В Донецке мужчина получил ранения из-за взрыва мины «Лепесток»

Мирный житель Донецка пострадал в результате разрыва противопехотной мины «Лепесток», об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале 8 августа.

«В Куйбышевском районе, по адресу: ул. Семенова-Тянь-Шанского, 1, в результате разрыва мины «Лепесток» осколочное ранение получил мужчина 1952 г.р. Госпитализирован в Республиканский травматологический центр», — написал он.

Кроме того, в Киевском районе на Экономической улице зафиксировали возгорание кровли и третьего этажа здания.

7 августа при обстреле Петровского района Донецка Вооруженными формированиями Украины погиб мужчина. Трое жителей тогда же получили ранения.

5 августа в результате обстрела со стороны Украины четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли, еще 27 получили ранения. Тогда же в Киевском районе Донецка три человека погибли и пятеро получили ранения при попадании снаряда радикалов в автобус.

В тот же день Кулемзин сообщил о том, что больница № 17 в Куйбышевском районе города попала под обстрел украинских боевиков. В здании пробита крыша, разбиты окна, разрушены стены. При обстреле пострадали пять человек, включая одного ребенка.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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