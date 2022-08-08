Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ уведомила США о выводе своих объектов из-под инспекций по СНВ
Мир
В Пентагоне заявили, что не поддерживают движения Тайваня к независимости
Мир
Вашингтон предоставит Украине бюджетную поддержку еще на $4,5 млрд
Мир
МИД КНР выразил надежду на продолжение выполнения РФ и США договора СНВ
Армия
МО РФ заявило о планах украинских военных взорвать мост в Запорожской области
Мир
СЦК в Стамбуле разрешил выход двух судов с продовольствием из портов Украины 9 августа
Мир
ВСУ впервые применили в Донбассе ракету AGM-88
Мир
Пентагон отправит Киеву еще боеприпасы для HIMARS и противотанковые Javelin
Мир
Зеленский внес в раду законопроект о расширении санкций против России
Мир
Bloomberg сообщил о тайных закупках Южной Европой нефти из РФ
Общество
Москвичей предупредили о сильной грозе и ветре до 17 м/с в ближайшие часы
Политика
Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН
Сюжет:

В Донецке мужчина получил ранения из-за взрыва мины «Лепесток»

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мирный житель Донецка пострадал в результате разрыва противопехотной мины «Лепесток», об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале 8 августа.

Лепесточные признаки: как жители Донецка узнают об обстрелах города
Постоянные обстрелы научили мирных людей разбираться в разных типах вооружений

«В Куйбышевском районе, по адресу: ул. Семенова-Тянь-Шанского, 1, в результате разрыва мины «Лепесток» осколочное ранение получил мужчина 1952 г.р. Госпитализирован в Республиканский травматологический центр», — написал он.

Кроме того, в Киевском районе на Экономической улице зафиксировали возгорание кровли и третьего этажа здания.

7 августа при обстреле Петровского района Донецка Вооруженными формированиями Украины погиб мужчина. Трое жителей тогда же получили ранения.

5 августа в результате обстрела со стороны Украины четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли, еще 27 получили ранения. Тогда же в Киевском районе Донецка три человека погибли и пятеро получили ранения при попадании снаряда радикалов в автобус.

В тот же день Кулемзин сообщил о том, что больница № 17 в Куйбышевском районе города попала под обстрел украинских боевиков. В здании пробита крыша, разбиты окна, разрушены стены. При обстреле пострадали пять человек, включая одного ребенка.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022