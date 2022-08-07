Мирный житель Донецка погиб при обстреле ВСУ

Второй за день мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 7 августа говорится в Telegram-канале штаба терробороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

По его данным, трое жителей получили ранения.

«При обстреле с позиций ВФУ в Петровском районе Донецка по ул. Ревякина погиб один мужчина, ранения получили женщина 1978 г. р. и двое мужчин 1975 г. р. и 1976 г. р.», — отметили в штабе.

Ранее в воскресенье в районе завода «Каргил» при обстреле ВСУ погиб мужчина.

5 августа в результате обстрела со стороны Украины четыре мирных жителя ДНР погибли, еще 27 получили ранения. Тогда же в Киевском районе Донецка три человека погибли и пятеро получили ранения при попадании снаряда ВФУ в автобус.

В тот же день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что больница № 17 в Куйбышевском районе города попала под обстрел украинских военных. В здании пробита крыша, разбиты окна, разрушены стены. При обстреле пострадали пять человек, включая одного ребенка.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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