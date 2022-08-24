В ДНР сообщили о трех обстрелах Донецка украинскими боевиками

Украинские боевики трижды обстреляли Донецк с помощью крупнокалиберной артиллерии. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) при Совместном центре контроля и координации 24 августа в своем Telegram-канале.

Удары были нанесены из населенных пунктов Нетайлово и Красногоровка в 1:02 и 05:24 мск по Куйбышевскому и Кировскому районам города. Всего боевики выпустили восемь артиллерийских снарядов, в том числе два снаряда образца НАТО.

Информации о пострадавших в результате обстрелов не поступала.

22 августа украинские неонацисты обстреляли Донецк с использованием боеприпасов натовского калибра 155 мм.

Националисты регулярно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса. Так, 20 августа стало известно, что во время атаки украинских боевиков на Киевский район погиб мирный житель.

До этого, 14 августа, сообщалось о двух жертвах обстрела Донецка со стороны радикалов. Тогда же из-за ракетного удара по Энергодару погиб мирный житель и получила ранения девушка.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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