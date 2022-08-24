Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России начали тестировать начисление зарплат через СБП
Происшествия
Три судна в районе Сахалина сорвало с якоря
Экономика
На летних верандах предложили разрешить продажу алкоголя
Мир
Министр обороны Украины заявил о страхе перед «усталостью» мира от спецоперации
Общество
Синоптики спрогнозировали до 33 градусов тепла в Москве 24 августа
Общество
Число кибератак на бизнес и госорганы выросло до семи раз
Общество
В Рязанской области сообщили о приостановке распространения огня на юг и запад региона
Экономика
Айфоны последней модели подешевели на 30%
Мир
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на россиян на Кипре
Мир
Правозащитники Германии призвали ЕС не возрождать времена железного занавеса
Мир
В Латвии осудили снос памятника Освободителям Риги
Мир
В ДНР начали новый этап реконструкции мемориала Саур-Могила
Сюжет:

В ДНР сообщили о трех обстрелах Донецка украинскими боевиками

0
Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики трижды обстреляли Донецк с помощью крупнокалиберной артиллерии. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) при Совместном центре контроля и координации 24 августа в своем Telegram-канале.

Южный акцент: на Николаевском направлении началось наступление
Вооруженными силами РФ освобождены несколько населенных пунктов и около 50 кв. км

Удары были нанесены из населенных пунктов Нетайлово и Красногоровка в 1:02 и 05:24 мск по Куйбышевскому и Кировскому районам города. Всего боевики выпустили восемь артиллерийских снарядов, в том числе два снаряда образца НАТО.

Информации о пострадавших в результате обстрелов не поступала.

22 августа украинские неонацисты обстреляли Донецк с использованием боеприпасов натовского калибра 155 мм.

Националисты регулярно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса. Так, 20 августа стало известно, что во время атаки украинских боевиков на Киевский район погиб мирный житель.

До этого, 14 августа, сообщалось о двух жертвах обстрела Донецка со стороны радикалов. Тогда же из-за ракетного удара по Энергодару погиб мирный житель и получила ранения девушка.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022