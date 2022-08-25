План в действии: Сергей Шойгу рассказал о причинах замедления наступления

Военная спецоперация на Украине идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Продвижение ВС РФ было сознательно замедлено для минимизации ущерба мирному населению — в отличие от ВФУ, которые используют тактику «выжженной земли». Поставками оружия Запад лишь затягивает этот конфликт, подчеркнул глава оборонного ведомства. Эксперты отмечают, что переданная США и их союзниками военная техника не спасет Киев от поражения. В то же время союзные силы продолжают успешный разгром украинских формирований, действующих в Донбассе, Херсоне и Николаеве.

Гуманитарное замедление

На совещании министров обороны стран — участниц ШОС в среду, 24 августа, Сергей Шойгу заявил, что от Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе — и Российской Федерации. Понимание этой угрозы привело к необходимости проведения специальной военной операции на Украине.

Российские войска строго соблюдают гуманитарные нормы, удары наносятся высокоточным оружием по пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается всё, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. «Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», заявил глава оборонного ведомства.

— ВФУ используют жилые застройки, школы, больницы, детские сады в качестве огневых позиций, размещают в них танки и артиллерию, прикрываются населением, как живым щитом. Целенаправленно обстреливают и дистанционно минируют противопехотными минами «Лепесток» населенные пункты, чтобы нанести как можно больше ущерба гражданским лицам и инфраструктуре, действуют как террористы, — сказал Сергей Шойгу.

План в действии Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре справа) во время совещания министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

США и их союзники продолжают накачку Украины оружием, что лишь увеличивает количество жертв и затягивает конфликт, отметил министр.

— Если бы не настолько массовые поставки оружия из-за рубежа, конфликт был бы уже давно закончен, — рассказал Известиям военный эксперт Владислав Шурыгин. — Территория ДНР и ЛНР была бы полностью освобождена, а гораздо более сговорчивый Киев сидел бы за столом мирных переговоров и наши страны решали бы, как сосуществовать дальше . Пока же на Украине сохраняются иллюзии, что они могут победить военным путем, и к дипломатии там глухи. Это хорошо заметно по их риторике. Но для поддержки ВФУ НАТО уже выгребло все запасы советского оружия и боеприпасов в Европе, и их оказалось мало. Неизбежно и эти поставки окажутся перемолоты.

Для переоснащения же украинских войск полностью на западное оружие не хватит ресурсов и денег, да и времени. Наладить массовое обучение войск, логистику и обслуживание выглядит неподъемной задачей. Поэтому нынешние их поставки лишь отсрочат неминуемое, считает эксперт.

В неизвестном направлении

Вооруженные силы России 24 августа продолжали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

— В результате наступательных действий союзных войск потери действовавших на Донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек. Кроме того, около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях . Командованием оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» принято решение о выводе данных соединений из-за потери боеспособности c занимаемых позиций в тыловые районы, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ударами самолетов и вертолетов ВКС России уничтожено более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВФУ. Из-за высоких потерь военнослужащие самовольно оставили позиции и убыли в неизвестном направлении.

В Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВФУ. Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей.

План в действии Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВФУ. Уничтожено около 80 националистов и восемь единиц военной техники.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено семь пунктов управления, в том числе 66-й механизированной бригады, 15-го реактивного артиллерийского полка, 102-й бригады теробороны, пять складов с боеприпасами, объединенный пункт материально-технического обеспечения ВФУ, 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 212 районов сосредоточения войск, уточнили в военном ведомстве.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена реактивная артиллерийская батарея систем залпового огня «Ураган», взвод РСЗО «Смерч», четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.

Подразделения ПВО России сбили семь беспилотных летательных аппаратов и два снаряда реактивной системы залпового огня.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 268 украинских самолетов, 148 вертолетов, 1803 беспилотных летательных аппарата, 369 зенитных ракетных комплексов, 4382 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5034 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Водяная провокация

— По имеющейся достоверной информации в Новомихайловке Донецкой Народной Республики боевики украинских вооруженных формирований заминировали объекты водонапорной станции, которые планируют взорвать и обвинить подразделения российских войск в неизбирательных ударах по объектам жизненно важной инфраструктуры с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ , — заявил 24 августа начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, на прилегающей к станции территории националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, а также позиции Вооруженных Сил РФ. Этим они целенаправленно провоцируют российские подразделения на ответный огонь. В случае подрыва станции без водоснабжения останутся 11 населенных пунктов с общей численностью населения до 12,5 тыс. человек.

Генерал также рассказал о новых фактах использования ВФУ гражданских объектов в военных целях.

В Славянске в здании профессионально-технического училища № 146 по ул. Науки украинские националисты оборудовали казарму и опорный пункт. Вблизи разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, при этом эвакуация мирного населения не проводилась.

План в действии Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В Николаеве в здании профессионального училища № 7 по ул. Гетмана Сагайдачного военнослужащими ВСУ оборудованы казарма и склад боеприпасов, по периметру выставлены блокпосты.

В Харькове в здании общежития на ул. Погорелова боевиками подразделений территориальной обороны развернут опорный пункт, на прилегающей территории размещено большое количество бронетехники , местным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жестко пресекаются.

В Высшетарасовке Днепропетровской области на территории сельской школы подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, подходы к зданию заминировали, но местное население об этом не предупреждено.

Предотвратил подрыв

В российском военном ведомстве рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

С первых дней специальной военной операции сержант Сергей Токарь обеспечивал радиосвязью роты мотострелкового батальона и принимал участие в боях с украинскими националистами.

Во время освобождения населенного пункта подразделение Сергея вступило в бой, в котором сержант ликвидировал большое количество националистов. В результате вражеского залпа он получил тяжелое ранение руки, но, несмотря на это, продолжал выполнять свой воинский долг вплоть до эвакуации в медицинский пункт.

Старший сержант Денис Стародубов неоднократно доставлял боеприпасы для минометной батареи. В очередной раз направляясь в район боев, Денис попал под вражеский обстрел. Оценив ситуацию, он вывел автомобиль из-под огня в безопасное место, а после лично доставил снаряды на позиции. После этого сержант продолжил действовать в составе минометных расчетов, несмотря на полученное тяжелое ранение .

План в действии Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

По итогам боестолкновения благодаря минометной поддержке российские подразделения нанесли существенный урон украинским националистам, отметили в военном ведомстве.

Гвардии старший лейтенант Владислав Аланкин обеспечивал безопасность передвижения колонны российской бронетехники, когда обнаружил заряды взрывчатых веществ на опорах автомобильного моста. Он остановил колонну, предотвратив диверсию.

Перестроившись в боевой порядок, подчиненные Владислава обнаружили скрытые огневые точки украинских националистов, уничтожили их прицельным огнем и ликвидировали до 20 бойцов противника . Несмотря на полученные в ходе боя осколочные ранения, Аланкин постоянно находился на передовой, проявляя мужество и героизм.

После того как националисты были разгромлены, Владислав лично обезвредил опоры моста, после чего колонна смогла продолжить движение, рассказали в Минобороны.