В Горловке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Увы, с утра у нас двое раненых деток и погибшая мама. Обстрел Горловки с позиций ВСУ продолжается», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что украинские неонацисты обстреляли Горловку снарядами натовского образца.

24 августа ВСУ выпустили по Горловке 18 снарядов за полчаса. В результате обстрелов ранены два мирных жителя, позже стало известно, что один из раненых скончался.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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