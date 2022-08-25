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В ДНР локализовали возникший после удара ВСУ пожар на химзаводе «Стирол»

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Фото: соцсети
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Спасатели Донецкой Народной Республики (ДНР) локализовали пожар на химическом заводе «Стирол» в Калининском районе Горловки, возникший после обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 августа сообщили в МЧС ДНР.

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«В результате обстрела было зафиксировано горение трансформаторной подстанции 110 кВ и масла в обваловании», — говорится в Telegram-канале МЧС республики.

Пожарные для тушения огня применили пенную атаку.

«В 19:42 пожар удалось локализовать, ликвидация продолжается», — добавили в ведомстве.

Как днем в четверг сообщил директор предприятия Василий Агарков, ВСУ обстреляли завод из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» с кассетной боевой частью. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 18:12 (совпадает с московским). Часть предприятия была обесточена, пострадавших нет.

Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказало, что ВСУ выпустили 40 снарядов из РСЗО «Град» по Горловке.

Накануне, по информации представительства ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили по Горловке 18 снарядов за полчаса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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