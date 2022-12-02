Здание исправительной колонии в Горловке повреждено в результате обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли здание исправительной колонии в Горловке. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявил мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела поселка Мичурина (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ повреждено ограждение и кровля административного здания Мичуринской исправительной колонии», — написал он в своем Telegram-канале.

Днем ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в соцсетях, что боевики ВСУ нанесли удар из «Градов» по центру города. По его данным, украинскими военными было выпущено 10 ракет.

Позже стало известно, что при обстреле было повреждено здание администрации города. Также очевидцы сообщили о перебитом газопроводе и поврежденных снарядами гражданских автомобилях.

Кроме того, в результате обстрела Ворошиловского района Донецка погиб один сотрудник МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР), еще один его коллега был ранен. Также пострадали четыре мирных жителя — двое мужчин и две женщины.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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