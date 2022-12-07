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ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по Донецку и Макеевке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку и Макеевке. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Уточняется, что украинские боевики выпустили шесть снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, четыре снаряда — по Червоногвардейскому району Макеевки.

Ранее в этот день сообщалось о запуске ВСУ шести ракет в направлении административного центра ДНР.

Также в среду «Известия» показали последствия очередного обстрела Донецка. Одна из ракет попала в частный жилой дом. В результате в здании выбило стекла, а на крыше началось возгорание. Для ликвидации пожара на место происшествия прибыли сотрудники МЧС ДНР.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что за минувшие сутки украинские артиллеристы выпустили по республике более 130 боеприпасов различного калибра, в результате чего погибли четыре мирных жителя, а еще 19 получили ранения.

Тогда же появилась информация о трех погибших гражданах ДНР и 14 пострадавших в ходе обстрелов.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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