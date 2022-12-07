«Известия» показали последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ

Артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Донецк ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Последствия очередного удара в среду, 7 декабря, показали «Известия».

Из-за регулярных атак со стороны украинских войск в городе практически не осталось целых окон в домах, магазинах и других строениях. Земля испещрена воронками от упавших снарядов.

«Где-то около часа <...> было, судя по звуку, два прилета. Слышно — как «Грады»», — поделился местный житель Виталий.

По его словам, центр города обстреливают вторую неделю подряд.

Также на кадрах из Донецка видно, что одна из ракет попала в частный жилой дом. В результате в здании выбило стекла, а на крыше началось возгорание. Для ликвидации пожара на место происшествия прибыли сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) сообщило о запуске ВСУ шести ракет в направлении административного центра республики.

До этого, 6 ноября, врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что за минувшие сутки украинские артиллеристы выпустили по республике более 130 боеприпасов различного калибра, в результате чего погибли четыре мирных жителя, а еще 19 получили ранения.

Ранее в этот день появилась информация о трех погибших гражданах ДНР и 14 пострадавших в ходе обстрелов.

При ударе ВСУ погибла депутат народного совета (парламента) ДНР Мария Пирогова. По словам Пушилина, политик помогала всем и не проходила мимо чужой беды.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».