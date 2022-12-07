Реклама
Прямой эфир
Мир
В ФРГ призвали ответить на закон США об инфляции
Мир
Суд назначил штраф британским экоактивистам за порчу картины
Спорт
Роналду опроверг слухи о переходе в саудовский клуб «Аль-Наср»
Наука
В Центре Гамалеи создали вакцину от гриппа в виде спрея
Происшествия
Украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Мир
Пентагон решил не мешать Украине разрабатывать дальнобойное оружие
Общество
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в ресторане Zuma
Общество
В России предложили создать перечень запрещенных компьютерных игр
Мир
Блинкен осудил удары Украины по территории России
Экономика
В ноябре рост ставок на ипотеку составил до 0,5 пунктов
Мир
В ООН призвали к прекращению боевых действий на Украине
Мир
В Польше заявили об отказе Германии передавать ЗРК Patriot Украине
Сюжет:

«Известия» показали последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Донецк ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Последствия очередного удара в среду, 7 декабря, показали «Известия».

Из-за регулярных атак со стороны украинских войск в городе практически не осталось целых окон в домах, магазинах и других строениях. Земля испещрена воронками от упавших снарядов.

«Где-то около часа <...> было, судя по звуку, два прилета. Слышно — как «Грады»», — поделился местный житель Виталий.

По его словам, центр города обстреливают вторую неделю подряд.

Также на кадрах из Донецка видно, что одна из ракет попала в частный жилой дом. В результате в здании выбило стекла, а на крыше началось возгорание. Для ликвидации пожара на место происшествия прибыли сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) сообщило о запуске ВСУ шести ракет в направлении административного центра республики.

«Я на работу пойду. Страшно, а что делать…»
Донецк расстреливают из «Градов» — как город переживает новую волну артналетов

До этого, 6 ноября, врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что за минувшие сутки украинские артиллеристы выпустили по республике более 130 боеприпасов различного калибра, в результате чего погибли четыре мирных жителя, а еще 19 получили ранения.

Ранее в этот день появилась информация о трех погибших гражданах ДНР и 14 пострадавших в ходе обстрелов.

При ударе ВСУ погибла депутат народного совета (парламента) ДНР Мария Пирогова. По словам Пушилина, политик помогала всем и не проходила мимо чужой беды.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022