Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон решил не мешать Украине разрабатывать дальнобойное оружие
Общество
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в ресторане Zuma
Общество
В России предложили создать перечень запрещенных компьютерных игр
Мир
Блинкен осудил удары Украины по территории России
Экономика
В ноябре рост ставок на ипотеку составил до 0,5 пунктов
Мир
В ООН призвали к прекращению боевых действий на Украине
Мир
В Польше заявили об отказе Германии передавать ЗРК Patriot Украине
Общество
Роспотребнадзор сообщил о попытке дезинформации на фоне ЧС в Энгельсе
Мир
Госдеп опроверг поставки оружия Украине для ударов по России
Мир
Небензя заявил о продолжении ударов РФ по инфраструктуре Украины
Мир
В Одесской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога
Спорт
Роналду не попал в стартовый состав Португалии впервые с 2008 года
Сюжет:

Украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку. Об этом в среду, 7 декабря, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Я на работу пойду. Страшно, а что делать…»
Донецк расстреливают из «Градов» — как город переживает новую волну артналетов

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:43 — н.п. Тоненькое — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

5 декабря стало известно, что в результате украинских атак по территории ДНР погибли четыре мирных жителя, еще семеро пострадали, в том числе девушка-подросток 2005 года рождения. Также в республике были зафиксированы многочисленные разрушения жилых и общественных зданий.

Ранее в этот день сообщалось, что по Донецку выпущено 10 ракет из РСЗО «Град». Под обстрелами оказались несколько районов города. Один из ударов пришелся по ТЦ «Донецк Сити» в центре города и району, где расположено здание МИД ДНР.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022