Украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку. Об этом в среду, 7 декабря, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:43 — н.п. Тоненькое — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

5 декабря стало известно, что в результате украинских атак по территории ДНР погибли четыре мирных жителя, еще семеро пострадали, в том числе девушка-подросток 2005 года рождения. Также в республике были зафиксированы многочисленные разрушения жилых и общественных зданий.

Ранее в этот день сообщалось, что по Донецку выпущено 10 ракет из РСЗО «Град». Под обстрелами оказались несколько районов города. Один из ударов пришелся по ТЦ «Донецк Сити» в центре города и району, где расположено здание МИД ДНР.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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