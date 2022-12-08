ООН заявила о повреждении обстрелами зданий двух гуманитарных организаций в Донецке

Удары по Донецку повредили два здания гуманитарных неправительственных организаций (НПО), а также автомобили их сотрудников. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Наши гуманитарные коллеги сообщают, что офисы по меньшей мере двух гуманитарных НПО попали под удары во время атак на город Донецк. Эти инциденты произошли 5 и 6 декабря», — сказал он.

По данным сотрудников гуманитарных миссий, одно из зданий дважды подверглось ударам. Повреждены не только здания, но и автомобили организаций, припаркованные рядом с ними.

Как продолжил Дюжаррик, сотрудники во время ударов были на улице, где погиб один мирный житель, а второй получил ранения.

«Наши коллеги подчеркивают, что в соответствии с международным гуманитарным правом атаки никогда не должны быть направлены на мирных граждан или на гражданскую инфраструктуру», — отметил представитель ООН.

Украинские боевики последние несколько дней ведут массированные обстрелы Донецка. Ранее в этот день мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что один человек погиб в результате обстрела Киевского района Донецка.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Донецку удар из реактивных систем залпового огня «Град», выпустив шесть снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам города.

В течение того дня ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 130 боеприпасов. ВСУ дважды открывали огонь по центральному Ворошиловскому району Донецка из РСЗО «Град», выпустив по городу 14 снарядов. Под обстрелами оказались и несколько других районов города.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

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