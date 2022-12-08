Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Мир
Блинкен заявил о готовности Швеции и Финляндии стать членами НАТО
Мир
На Украине в ряде областей вновь объявлена воздушная тревога
Мир
Bloomberg узнало о планах ЕС ввести санкции против Ирана
Мир
В Киеве переименовали еще 32 связанные с Россией и СССР улицы
Спорт
В IBA назвали санкции МОКа прямой атакой на бокс и спортсменов
Мир
Осужденный в РФ Уилан заявил о разочаровании усилиями США по его освобождению
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $76 впервые с декабря 2021 года
Мир
За склонение к диверсии будет грозить до 20 лет тюрьмы
Мир
Во французском Меце осквернили памятник Шарлю де Голлю
Мир
Экс-советник по нацбезопасности США назвал обмен Грайнер капитуляцией Америки
Общество
Отец Филиппа Киркорова попал в реанимацию
Сюжет:

ООН заявила о повреждении обстрелами зданий двух гуманитарных организаций в Донецке

ООН: в Донецке офисы двух гуманитарных неправительственных организаций повреждены после атак
0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Удары по Донецку повредили два здания гуманитарных неправительственных организаций (НПО), а также автомобили их сотрудников. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Я на работу пойду. Страшно, а что делать…»
Донецк расстреливают из «Градов» — как город переживает новую волну артналетов

«Наши гуманитарные коллеги сообщают, что офисы по меньшей мере двух гуманитарных НПО попали под удары во время атак на город Донецк. Эти инциденты произошли 5 и 6 декабря», — сказал он.

По данным сотрудников гуманитарных миссий, одно из зданий дважды подверглось ударам. Повреждены не только здания, но и автомобили организаций, припаркованные рядом с ними.

Как продолжил Дюжаррик, сотрудники во время ударов были на улице, где погиб один мирный житель, а второй получил ранения.

«Наши коллеги подчеркивают, что в соответствии с международным гуманитарным правом атаки никогда не должны быть направлены на мирных граждан или на гражданскую инфраструктуру», — отметил представитель ООН.

Украинские боевики последние несколько дней ведут массированные обстрелы Донецка. Ранее в этот день мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что один человек погиб в результате обстрела Киевского района Донецка.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Донецку удар из реактивных систем залпового огня «Град», выпустив шесть снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам города.

В течение того дня ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 130 боеприпасов. ВСУ дважды открывали огонь по центральному Ворошиловскому району Донецка из РСЗО «Град», выпустив по городу 14 снарядов. Под обстрелами оказались и несколько других районов города.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022