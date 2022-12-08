Мэр Донецка сообщил о погибшем при обстреле ВСУ мирном жителе

Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Киевского района Донецка. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате карательного обстрела Киевского района погиб мужчина 1963 года рождения», — написал он в Telegram-канале.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил по телефону с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным обстрелы жилых кварталов Донецка со стороны украинских войск. Глава государства обвинил Запад в игнорировании ситуации.

Тогда же, 7 декабря, ВСУ нанесли по Донецку удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», выпустив шесть снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам города.

В тот день «Известия» показали последствия очередного обстрела Донецка. Одна из ракет попала в частный жилой дом. В результате в здании выбило стекла, а на крыше началось возгорание. Для ликвидации пожара на место происшествия прибыли сотрудники МЧС ДНР.

6 декабря Пушилин рассказал, что за минувшие сутки украинские артиллеристы выпустили по республике более 130 боеприпасов различного калибра, в результате чего погибли четыре мирных жителя, а еще 19 получили ранения.

Тогда же появилась информация о трех погибших гражданах ДНР и 14 пострадавших в ходе обстрелов.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».