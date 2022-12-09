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Мэр Донецка заявил об обстреле района дома правительства

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Фото: соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по центральным района Донецка, сообщил 9 декабря мэр города Алексей Кулемзин.

По словам градоначальника, попадания украинских снарядов зафиксированы в районе Студгородка и дома правительства.

«Ворошиловский район Донецка обстрелян из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». По центральному району выпущено 10 ракет», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Данные о пострадавших уточняются.

Ранее в этот день первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил о том, что Москва направила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН письмо об обстрелах мирных жителей Донбасса со стороны украинских войск. В приведенном документе содержатся фотографии и описания обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) домов в Донбассе.

За день до этого, 8 декабря, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о том, что удары по Донецку повредили два здания гуманитарных неправительственных организаций (НПО), а также автомобили их сотрудников. По данным сотрудников гуманитарных миссий, одно из зданий дважды подверглось ударам. Повреждены не только здания, но и автомобили организаций, припаркованные рядом с ними.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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