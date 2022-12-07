Путин обсудил с Пушилиным обстрелы жилых кварталов Донецка

Президент России Владимир Путин 7 декабря сообщил, что обсудил по телефону с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным обстрелы жилых кварталов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Телефонный разговор состоялся накануне, 6 декабря.

«Действительно, удары наносятся прямо по жилым кварталам, не может об этом никто не знать, все молчат. Как будто ничего не происходит», — сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По словам главы государства, Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы. Он уточнил, что Москва ориентируется прежде всего на мирные механизмы, однако при необходимости готова защищать себя всеми имеющимися в распоряжении средствами.

Кроме того, президент России во время заседания поддержал идею демобилизации врачей-протезистов в Донбассе из-за высокого спроса на этих специалистов. Он также отметил необходимость расширить возможности предприятий по производству протезов и наладить систему реабилитации.

Встреча президента РФ с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.

Ранее в среду ВСУ нанесли по Донецку удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», выпустив шесть снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам города.

Также в этот день «Известия» показали последствия очередного обстрела Донецка. Одна из ракет попала в частный жилой дом. В результате в здании выбило стекла, а на крыше началось возгорание. Для ликвидации пожара на место происшествия прибыли сотрудники МЧС ДНР.

Накануне Пушилин рассказал, что за минувшие сутки украинские артиллеристы выпустили по республике более 130 боеприпасов различного калибра, в результате чего погибли четыре мирных жителя, а еще 19 получили ранения.

Тогда же появилась информация о трех погибших гражданах ДНР и 14 пострадавших в ходе обстрелов.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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