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Путин обсудил с Пушилиным обстрелы жилых кварталов Донецка

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Президент России Владимир Путин 7 декабря сообщил, что обсудил по телефону с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным обстрелы жилых кварталов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Телефонный разговор состоялся накануне, 6 декабря.

«Действительно, удары наносятся прямо по жилым кварталам, не может об этом никто не знать, все молчат. Как будто ничего не происходит», — сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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По словам главы государства, Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы. Он уточнил, что Москва ориентируется прежде всего на мирные механизмы, однако при необходимости готова защищать себя всеми имеющимися в распоряжении средствами.

Кроме того, президент России во время заседания поддержал идею демобилизации врачей-протезистов в Донбассе из-за высокого спроса на этих специалистов. Он также отметил необходимость расширить возможности предприятий по производству протезов и наладить систему реабилитации.

Встреча президента РФ с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.

Ранее в среду ВСУ нанесли по Донецку удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», выпустив шесть снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам города.

Также в этот день «Известия» показали последствия очередного обстрела Донецка. Одна из ракет попала в частный жилой дом. В результате в здании выбило стекла, а на крыше началось возгорание. Для ликвидации пожара на место происшествия прибыли сотрудники МЧС ДНР.

Накануне Пушилин рассказал, что за минувшие сутки украинские артиллеристы выпустили по республике более 130 боеприпасов различного калибра, в результате чего погибли четыре мирных жителя, а еще 19 получили ранения.

Тогда же появилась информация о трех погибших гражданах ДНР и 14 пострадавших в ходе обстрелов.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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