Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли 10 декабря Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Под огнем оказался Киевский район Донецка.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о массированном обстреле города. По его словам, украинские войска выпустили по меньшей мере 20 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

В результате этого обстрела погиб один человек.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский 9 декабря заявил о том, что Москва направила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН письмо об обстрелах мирных жителей Донбасса украинскими войсками. В приведенном документе содержатся фотографии и описания последствий атак.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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