Мэр Донецка сообщил о гибели мирного жителя во время обстрела города ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 10 декабря о погибшем мирном жителе при обстреле города украинскими боевиками в минувшую пятницу.
«Поступила информация о жертве вчерашнего вечернего обстрела Ворошиловского района Донецка. В доме частного сектора, который был полностью уничтожен в результате прямого попадания, обнаружен труп мужчины», — сообщил он в своем Telegram-канале
Накануне Кулемзин сообщил о массированном обстреле города. По его словам, украинские войска выпустили по меньшей мере 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Он отмечал, что в результате обстрела есть погибшие, однако их число не уточнялось.
8 декабря официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что удары по Донецку повредили два здания гуманитарных неправительственных организаций (НПО), а также автомобили их сотрудников.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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