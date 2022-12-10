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Здание планетария разрушено в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Здание планетария разрушено при обстреле со стороны украинских боевиков Ворошиловского района Донецка. Об этом 10 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Очевидцы сообщают о разрушении здания нового планетария в Ворошиловском районе. Обстрел района продолжается! Не покидайте укрытий!» — написал он в Telegram.

В результате удара сильно пострадал фасад здания, вокруг него разбросаны обломки металлических конструкций.

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Планетарий расположен возле сквера «Сокол». Он был открыт в 2008 году.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские боевики второй раз за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Град». Под удар попал центральный Ворошиловский район. Обстрел 10 ракетами был зафиксирован в 18:30.

До этого, в 15:38, украинские подразделения также выпустили 10 ракет из «Града» по Киевскому району Донецка.

Накануне Кулемзин сообщил о массированном обстреле города. По его словам, украинские войска выпустили по меньшей мере 20 ракет из реактивных систем залпового огня «Град». В результате обстрела погиб один человек.

8 декабря официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что удары по Донецку повредили два здания гуманитарных неправительственных организаций (НПО), а также автомобили их сотрудников. Как продолжил Дюжаррик, сотрудники во время ударов были на улице, где погиб один мирный житель, а второй получил ранения.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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