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Пожар начался рядом с рынком «Маяк» в Донецке после обстрела ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пожар начался рядом с рынком «Маяк» в Киевском районе Донецка после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Над местом пожара видны клубы черного дыма.

«Есть попадания на пересечении ул. Молодых Шахтеров и ул. Челюскинцев. Над рынком «Маяк» стоят клубы дыма», — написал Кулемзин в Telegram-канале.

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По данным местных жителей, как отмечает мэр, при обстреле Киевского района повреждения получили два многоквартирных жилых дома по улице Артема.

11 декабря ВСУ четыре раза обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Град».

Ранее в этот же день сообщалось, что две женщины получили ранения в результате обстрела Донецка украинскими боевиками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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