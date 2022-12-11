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Две женщины пострадали при обстреле Донецка украинскими боевиками

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Две женщины получили ранения в результате обстрела Донецка украинскими боевиками, сообщили 11 декабря в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«Украинские боевики нанесли удар из артиллерии НАТО калибром 155 мм по Петровскому району города. Ранены две мирные жительницы», — сообщил штаб в своем Telegram-канале.

ВСУ с утра ведут массированные обстрелы Донецка, под огнем оказались различные районы города, в том числе Петровский, Киевский и Калининский. Утром украинские боевики обстреляли Донецк, выпустив 20 ракет из РСЗО «Град». По данным «Известий», под обстрел попали больница, жилой дом и оперный театр. Сведений о пострадавших пока не поступало.

По сообщению властей, в результате обстрелов есть разрушения. Данные уточняются.

Также, согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), украинские войска выпустили на Донецк 42 снаряда натовского калибра в период с 8:15 по 12:15 часов текущего дня (время совпадает с мск).

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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