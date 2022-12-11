Больница и жилой дом повреждены в Донецке в результате обстрела ВСУ
Больница, жилой дом и оперный театр получили повреждения в результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил источник «Известий».
По нашим данным, один из снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» разорвался на территории больницы в Калининском районе города.
При этом один из снарядов попал прямо в жилой дом, а еще один разорвался возле оперного театра.
Сейчас выясняется информация о пострадавших.
Ранее в этот день сообщалось, что украинские боевики обстреляли Донецк, выпустив 20 ракет из РСЗО «Град».
Накануне в СЦКК заявили, что в общей сложности из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 10 декабря пострадали трое гражданских.
Также 10 декабря стало известно о разрушении планетария в Ворошиловском районе Донецка после очередного артобстрела. Националисты открыли огонь из РСЗО «Град» около 18:30. Незадолго до этого обстрелу из «Градов» подвергся Киевский район.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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