Украинские боевики обстреляли Донецк, выпустив 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:54 — н.п. Тоненькое — г. Донецк (Ворошиловский, Калининский районы)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате атаки пока не поступало.

Накануне в СЦКК заявили, что в общей сложности из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 10 декабря пострадали трое гражданских.

В этот же день стало известно о разрушении планетария в Ворошиловском районе Донецка после очередного артобстрела. Националисты открыли огонь из РСЗО «Град» около 18:30. Незадолго до этого обстрелу из «Градов» подвергся Киевский район.

9 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, украинские войска выпустили по меньшей мере 20 ракет в направлении города. В результате обстрела погиб один человек.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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