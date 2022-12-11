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Два ребенка пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Фото: Соцсети
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Два ребенка пострадали при обстреле Киевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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«По улице Батищева пострадало двое детей — мальчик 2011 года рождения и девочка 2019 года рождения», — написал Кулемзин в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Киевского района пострадали две мирные жительницы. Кулемзин подтвердил эти данные и уточнил, что получили ранения женщины 1935 и 1951 годов рождения.

11 декабря ВСУ четыре раза обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Град». Украинские военные выпустили десятки ракет по районам города. После одной из таких атак начался пожар рядом с рынком «Маяк» в Киевском районе.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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