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Ушаков заявил об отсутствии реальных шагов от Макрона для диалога с Путиным

Ушаков: Макрон много говорит о контактах с Путиным, но реальных шагов пока нет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Франции Эммануэль Макрон много говорит о планах пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным, но реальных шагов пока не предпринимается. Об этом 6 декабря заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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«Пока он (Макрон. — Ред.) много об этом говорит, о том, что хочет поддерживать контакты, диалог с Путиным, но пока реальных шагов в данном контексте не делается», — сказал Ушаков.

Накануне французский лидер заявил, что поддерживает контакты с Путиным и считает, что «единственный способ закончить конфликт — путем переговоров».

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя это, отметил, что Макрон пытается балансировать между следованием антироссийскому курсу и своими интересами. По мнению депутата, на фоне зимы и энергокризиса продолжать терять собственные ресурсы ради Киева — «далеко не радужная перспектива» для стран Евросоюза, поэтому теперь западные политики «озадачены тем, как тянуть время, озвучивая тему переговоров».

1 декабря Макрон заявил о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в планах Путина пока нет телефонного разговора с президентом Франции.

Затем, 3 декабря, Макрон заявил, что поговорит со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским перед разговором с Путиным.

В то же время, по словам Макрона, Франция намерена предоставить Вооруженным силам Украины дополнительное вооружение.

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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