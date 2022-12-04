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Макрон переговорит с Зеленским перед звонком Путину

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Фото: Global Look Press/dpa/Peter Kneffel
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поговорит со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским перед разговором с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью Le Parisien в субботу, 3 декабря.

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«Я ждал возможности подробно обсудить всё с президентом [США Джо] Байденом [перед разговором с российским лидером]. Также я ждал беседы и с гендиректором МАГАТЭ [Рафаэлем Гросси], с которым я вновь поговорю в это воскресенье. И, конечно же, как я всегда делал, сначала я должен поговорить с президентом Зеленским», — сказал Макрон.

Ранее, 3 декабря, французский лидер заявил, что намерен в ближайшее время обсудить с российским коллегой по телефону ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Он подчеркнул, что будущая архитектура безопасности в Европе должна включать гарантии для Москвы.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что точной даты телефонных переговоров президентов России и Франции нет.

21 ноября в Кремле призвали страны Запада повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС. За день до этого советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных, охраняющих объект, может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций. ЗАЭС перешла в собственность РФ после воссоединения Запорожской области с Россией по итогам референдума.

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