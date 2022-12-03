В Кремле заявили об отсутствии точной даты разговора Путина и Макрона

Точной даты телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона нет. Об этом 3 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока точной даты нет», — сказал Песков «РИА Новости».

Ранее в этот день французский лидер заявил, что намерен в ближайшее время обсудить с российским коллегой по телефону ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что будущая архитектура безопасности в Европе должна включать гарантии для Москвы.

По словам Макрона, странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребности каждой из сторон в безопасности. Он напомнил о словах президента России о том, что НАТО приближается к рубежам РФ, развертывая оружие, которое может ей угрожать.

Ранее, 1 декабря, французский лидер по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что намерен продолжать диалог с Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

Французский лидер также назвал важной работу, которую ведет МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси с начала конфликта на Украине. При этом он подчеркнул вклад Парижа в эту работу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 ноября сообщал, что от французской стороны не поступало никакой инициативы в вопросах переговоров и обсуждения ситуации на Украине.

31 октября Путин указал, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Однако киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с Москвой, несмотря на то что позиция РФ известна.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным. Это произошло после того, как 30 сентября президент РФ во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов о присоединении Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей к России призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

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