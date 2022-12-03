Реклама
Прямой эфир
Политика
В Кремле заявили об отсутствии точной даты разговора Путина и Макрона
Мир
В администрации Киева прошли обыски
Происшествия
Около 700 мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря в Дагестане
Мир
Макрон призвал включить гарантии для РФ в будущую архитектуру безопасности Европы
Общество
В Москве и области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за мороза
Мир
Захарова обвинила ООН в игнорировании проблемы секс-рабства украинских беженок
Армия
Врио главы Запорожской области рассказал об удержании рубежей российскими бойцами
Наука
Ковальчук предложил создать «биологическое МАГАТЭ»
Армия
В ДНР поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников
Армия
Российские войска отбили атаки на купянском и южнодонецком направлениях
Армия
Глава Росгвардии Золотов проверил подразделения ведомства в ЛНР
Мир
Воздушная тревога объявлена в ряде областей на северо-востоке Украины
Сюжет:

В Кремле заявили об отсутствии точной даты разговора Путина и Макрона

Песков в ответ на слова Макрона о переговорах с Путиным: точной даты разговора нет
0
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Точной даты телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона нет. Об этом 3 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Первый пошел: что стоит на повестке госвизита Макрона в США
И почему сторонам будет нелегко разрешить торгово-экономические противоречия

«Пока точной даты нет», — сказал Песков «РИА Новости».

Ранее в этот день французский лидер заявил, что намерен в ближайшее время обсудить с российским коллегой по телефону ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что будущая архитектура безопасности в Европе должна включать гарантии для Москвы.

По словам Макрона, странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребности каждой из сторон в безопасности. Он напомнил о словах президента России о том, что НАТО приближается к рубежам РФ, развертывая оружие, которое может ей угрожать.

Ранее, 1 декабря, французский лидер по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что намерен продолжать диалог с Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

Французский лидер также назвал важной работу, которую ведет МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси с начала конфликта на Украине. При этом он подчеркнул вклад Парижа в эту работу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 ноября сообщал, что от французской стороны не поступало никакой инициативы в вопросах переговоров и обсуждения ситуации на Украине.

31 октября Путин указал, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Однако киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с Москвой, несмотря на то что позиция РФ известна.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным. Это произошло после того, как 30 сентября президент РФ во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов о присоединении Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей к России призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022