Россия призывает все страны повлиять на Киев, чтобы украинские войска прекратили обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), заявил 21 ноября журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это (обстрелы — Ред.) не может не вызывать нашу обеспокоенность, это должно вызывать крайнюю обеспокоенность МАГАТЭ», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что всем странам мира стоит использовать свое влияние, чтобы Вооруженные силы Украины не наносили удары по ЗАЭС. При этом, по словам Пескова, необходимо объективно обсуждать тему обстрелов станции.

«Если говорить фразу: «Были зафиксированы многочисленные обстрелы», нужно все-таки быть объективными и конструктивными, нужно фразу заканчивать — «обстрелы территории станции со стороны украинских вооруженных сил», — добавил представитель Кремля.

В Минобороны России 20 ноября сообщили, что киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

16 ноября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что переговоры по созданию защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции продолжаются.

Российские военные взяли под контроль ЗАЭС в ходе спецоперации по защите Донбасса. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума.

В сентябре на территорию АЭС прибыли сотрудники МАГАТЭ, чтобы зафиксировать обстрелы и проконтролировать ситуацию с безопасностью станции.

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