Украинские боевики выпустили 15 снарядов по объектам Запорожской АЭС
Украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 20 ноября сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
Сообщается, что шесть ракет попали в бассейн фонтана — охлаждения реакторов, еще два — в сухое хранилище ядерных отходов. Карчаа добавил, что определить последствия обстрела пока невозможно, так как сохраняется опасность повторных атак.
По словам советника, в настоящий момент выбросов радиации со станции не происходило.
«Обстреливали не только вчера, но и сегодня, обстреливают вот прямо сейчас. На данный момент уже порядка 15 прилетов по объектам атомной станции зафиксировано. Любые артиллерийские поражения атомной станции ставят под угрозу ядерную безопасность», — цитирует его ТАСС.
Накануне украинская сторона также нанесла 12 ударов по ЗАЭС. По словам Карчаа, таких обстрелов АЭС не было с конца сентября. Речь идет именно о территории самой станции, а не о промзоне.
18 ноября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало Россию отказаться от «необоснованных претензий» на атомную электростанцию и немедленно вывести своих военнослужащих и другой персонал с территории станции.
Днем ранее, 17 ноября, российские спецслужбы задержали инженера службы физической защиты ЗАЭС, который корректировал удары украинской артиллерии по станции. Инженер с самого начала российской спецоперации сообщал места дислокации военнослужащих и техники РФ.
15 ноября генеральный директор организации Рафаэль Гросси заявил, что агентство продолжит вести диалог с Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Он отметил, что создание этой зоны — сложный процесс, но не невозможный.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Президент РФ Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление 5 октября, а 8 октября правительство страны распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».