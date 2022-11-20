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Украинские боевики выпустили 15 снарядов по объектам Запорожской АЭС

Советник гендиректора «Росэнергоатома»: ВСУ нанесли 15 ударов по объектам ЗАЭС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 20 ноября сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Сообщается, что шесть ракет попали в бассейн фонтана — охлаждения реакторов, еще два — в сухое хранилище ядерных отходов. Карчаа добавил, что определить последствия обстрела пока невозможно, так как сохраняется опасность повторных атак.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

По словам советника, в настоящий момент выбросов радиации со станции не происходило.

«Обстреливали не только вчера, но и сегодня, обстреливают вот прямо сейчас. На данный момент уже порядка 15 прилетов по объектам атомной станции зафиксировано. Любые артиллерийские поражения атомной станции ставят под угрозу ядерную безопасность», — цитирует его ТАСС.

Накануне украинская сторона также нанесла 12 ударов по ЗАЭС. По словам Карчаа, таких обстрелов АЭС не было с конца сентября. Речь идет именно о территории самой станции, а не о промзоне.

18 ноября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало Россию отказаться от «необоснованных претензий» на атомную электростанцию и немедленно вывести своих военнослужащих и другой персонал с территории станции.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

Днем ранее, 17 ноября, российские спецслужбы задержали инженера службы физической защиты ЗАЭС, который корректировал удары украинской артиллерии по станции. Инженер с самого начала российской спецоперации сообщал места дислокации военнослужащих и техники РФ.

15 ноября генеральный директор организации Рафаэль Гросси заявил, что агентство продолжит вести диалог с Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Он отметил, что создание этой зоны — сложный процесс, но не невозможный.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Президент РФ Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление 5 октября, а 8 октября правительство страны распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

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