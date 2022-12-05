В Госдуме ответили на слова Макрона о переговорах с Путиным на тему СВО

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается балансировать между следованием антироссийскому курсу и своими интересами. Об этом 5 декабря «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом депутат прокомментировал заявление французского лидера о том, что он поддерживает контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и считает, что «единственный способ закончить конфликт — путем переговоров».

«С наступлением холодов Макрон стал активно продвигать идею переговоров и мирного урегулирования украинского конфликта. Поставки Францией оружия киевскому режиму резко контрастируют с нынешними заявлениями Макрона о том, что он считает переговоры единственным способом найти решение в ситуации вокруг Украины и не видит военного варианта», — сказал Белик.

Как подчеркнул депутат, на фоне зимы и энергокризиса продолжать терять собственные ресурсы ради Киева — «далеко не радужная перспектива» для стран Евросоюза, поэтому теперь западные политики «озадачены тем, как тянуть время, озвучивая тему переговоров».

«Но подобными перспективами Москву ввести в заблуждение не удастся, наша страна продолжает планомерно выполнять задачи спецоперации, а о развороте в сторону урегулирования конфликта Западу стоит напоминать Киеву, которому сам Запад и оказывает военную помощь», — заключил он.

1 декабря Макрон заявил о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в планах Путина пока нет телефонного разговора с президентом Франции.

Затем, 3 декабря, Макрон заявил, что поговорит со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским перед разговором с Путиным.

В то же время, по словам Макрона, Франция намерена предоставить Вооруженным силам Украины дополнительное вооружение.

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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