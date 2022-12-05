Песков заявил, что в Кремле не обсуждают варианты наказания для уехавших из РФ

В Кремле не ведется никаких дискуссий на тему возможных наказаний для тех россиян, которые покинули страну и уехали работать за границу на фоне мобилизации. Об этом заявил 5 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В Кремле на этот счет дискуссий и обсуждений не ведется. Лучше, чтобы это участники дискуссии рабочей комментировали. Мы бы не хотели вторгаться сюда. Оставляю без комментариев», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Также в Кремле не обсуждается и тема создания условий для возвращения россиян на родину, предложенная министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым.

Ранее в понедельник стало известно, что глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас выступил с инициативой о введении ряда ограничений для граждан, которые покинули страну, но продолжают работать на российские компании. Он предложил сделать «менее комфортным» пребывание за границей уехавших из страны россиян, мотивируя это отсутствием доказательной базы о том, что они по-прежнему платят налоги в РФ.

Ранее, 4 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал уехавших из России бизнесменов «страдальцами». Он добавил, что западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов, а теперь арестовывают их самих.

8 ноября заместитель руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков в разговоре с «Известиями» указал, что россияне, продолжительное время пребывающие за границей, должны будут заплатить повышенный налог при продаже недвижимости.

Ранее в ноябре глава Минцифры Шадаев предложил ослабить ограничения и «драконовские» меры в отношении российских IT-сотрудников, уехавших из страны. Кроме того, еще в октябре Минцифры предложило предоставлять IT-специалистам в России льготы при получении ипотеки.

До этого, 28 октября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться, это гарантировано Конституцией России. Она также выразила уверенность в возвращении большинства уехавших из страны россиян.

6 октября Песков назвал уткой сообщения СМИ о выезде из России 700 тыс. россиян после начала частичной мобилизации в стране. Он также добавил, что не знает точно, сколько россиян выехало из страны, однако эта цифра точно гораздо меньше, чем в приведенных публикациях.