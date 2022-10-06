Песков назвал «уткой» сообщения СМИ о выезде из РФ 700 тыс. россиян

Публикации ряда СМИ о том, что после начала частичной мобилизации из Россию покинули почти 700 тыс. граждан похожи на «утку», заявил 6 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это похоже на какую-то «утку» <…> Не думаю, что следует воспринимать серьезно такие новости», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста.

Он также добавил, не знает точно, сколько россиян выехало из страны, однако эта цифра точно гораздо меньше, чем в приведенных публикациях.

Официальные данные об уехавших в Казахстан россиянах 27 сентября опубликовал и.о. председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков. По его словам, с 21 по 27 сентября в страну въехали «порядка 98 тыс. россиян». При этом выехали из республики 64 234 россиянина.

27 сентября стало известно, что Казахстан намерен провести переговоры с Россией в связи с ростом прибытия в республику граждан РФ.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал этот вопрос «политическим и гуманитарным». Однако позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что разговора по этому вопросу пока не планируется.

26 сентября Песков сообщил журналистам, что не владеет информацией по поводу закрытия границ в России. По его словам, решений на этот счет не принято.

Такие Песков предупредил, что в России все больше распространяются фейки, касающиеся темы мобилизации.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Российский лидер подчеркнул, что такая мера необходима для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.