Клишас предложил ввести ограничения для сбежавших из страны россиян

Глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас в понедельник, 5 декабря, выступил с инициативой о введении ряда ограничений для граждан, которые покинули страну.

Он предложил сделать «менее комфортным» пребывание за границей уехавших из страны россиян.

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — сказал Клишас в беседе с газетой «Ведомости».

Сенатор уточнил, что ради введения подобных мер придется внести изменения в законодательство. Однако не уточнил, о каких нормативных актах идет речь.

Ранее, 4 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал уехавших из России бизнесменов «страдальцами». Он добавил, что западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов, а теперь арестовывают их самих.