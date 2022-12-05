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Клишас предложил ввести ограничения для сбежавших из страны россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас в понедельник, 5 декабря, выступил с инициативой о введении ряда ограничений для граждан, которые покинули страну.

Он предложил сделать «менее комфортным» пребывание за границей уехавших из страны россиян.

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — сказал Клишас в беседе с газетой «Ведомости».

Сенатор уточнил, что ради введения подобных мер придется внести изменения в законодательство. Однако не уточнил, о каких нормативных актах идет речь.

Ранее, 4 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал уехавших из России бизнесменов «страдальцами». Он добавил, что западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов, а теперь арестовывают их самих.

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