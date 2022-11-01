Шадаев выступил против драконовских мер в отношении уехавших IT-сотрудников

Минцифры выступает против ограничений и драконовских мер в отношении IT-специалистов, покинувших Россию, и за создание условий для их возвращения. Об этом глава ведомства Максут Шадаев заявил на CNews Forum 2022 во вторник, 1 ноября.

«Мы против драконовских мер в отношении сотрудников, которые уехали», — цитирует его RT.

Также министр попросил не принимать мер против сотрудников, которые уехали и продолжают работать. По его словам, необходимо разработать программу обратной релокации «и на деле показывать, что здесь можно спокойно продолжать работать», передает НСН.

Шадаев добавил, что компании должны самостоятельно принимать решения о работниках, имеющих доступ к ключевым системам с точки зрения безопасности.

Также министр заявил, что проекты внедрения IT-решений и цифровых услуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начнутся с ноября 2022 года. Российское правительство прорабатывает план действий, сообщает телеканал «360».

Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская сообщила, что в конце февраля — начале марта Россию покинуло большое количество IT-специалистов. По ее мнению, для улучшения сложившейся ситуации необходимо проведение не только мер материальной поддержки, но и пиар-мероприятий, сообщается на сайте kp.ru.

28 октября Минцифры России внесло в кабмин проект предоставления льготной ипотеки для IT-специалистов по упрощенным правилам. В ведомстве отметили, что льготной ипотекой Минцифры смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных IT-компаний.

В Минцифры добавили, что на данный момент уже более 4,2 тыс. сотрудников IT-компаний приобрели недвижимость по программе льготной ипотеки на сумму около 40 млрд рублей, а до конца года программой смогут воспользоваться еще около 10 тыс. человек.