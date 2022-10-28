Минцифры предложило упростить получение IT-ипотеки

Минцифры России внесло в кабмин проект по упрощенным правилам предоставления льготной ипотеки для IT-специалистов, сообщается 28 октября в официальном Telegram-канале ведомства.

«Банки уже начали принимать заявки от сотрудников аккредитованных IT-компаний на льготную ипотеку по упрощенным условиям. Проект постановления с новыми правилами внесен в правительство», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также перечислили список основных изменений, которые Минцифры предложило кабмину.

«Льготной ипотекой Минцифры смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных IT-компаний. Раньше компания должна была получать налоговые льготы. Также снижены требования к уровню дохода сотрудника и повышен максимальный возраст. Упрощены и условия по трудоустройству», — написано в публикации.

В Минцифры добавили, что на данный момент уже более 4,2 тыс. сотрудников IT-компаний приобрели недвижимость по программе льготной ипотеки на сумму около 40 млрд рублей, а до конца года программой смогут воспользоваться еще около 10 тыс. человек.

Ранее, 19 октября, замглавы Минстроя Никита Стасишин рассказал о том, что Минстрой будет добиваться продления льготной ипотеки на новостройки после 2022 года. Он пояснил, что главное — не допустить пересмотра ставок кредитов для застройщиков, перебоев в динамике выдачи финансирования.