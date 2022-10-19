Минстрой будет добиваться продления льготной ипотеки на новостройки после 2022 года. Об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин в рамках пленарной сессии международного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

«Мы будем биться за льготную ипотеку. При этом сейчас крайне важно внимательно отработать с банковской системой проектное финансирование», — сказал он.

Главное, не допустить пересмотра ставок кредитов для застройщиков, перебоев в динамике выдачи финансирования, пояснил Стасишин.

Также замминистра отметил, что сейчас девелоперам необходимо достойно пережить сложное время, когда снижается спрос — дождаться, когда люди снова будут думать о покупке жилья.

Ранее, 17 октября, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ продлило действие семейной ипотеки до июля 2024 года. В следующем году ее смогут оформить более 150 тыс. семей. Общий объем выдачи займов, по прогнозам, составит около триллиона рублей, уточнил он.

В начале сентября Стасишин рассказал «Известиям», что Минстрой вместе с Минфином прорабатывают дополнительные инструменты льготной ипотеки.