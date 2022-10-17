Мишустин сообщил о продлении действия семейной ипотеки

Правительство РФ продлило действие семейной ипотеки до июля 2024 года. Об этом 17 октября сообщил в ходе совещания председатель российского правительства Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство продлевает действие семейной ипотеки, чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье», — отметил он.

По словам Мишустина, льготой можно воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года.

1 октября кабмин решил продлить меры поддержки многодетных семей, выплачивающих ипотеку. В ее рамках многодетные семьи могут получить от государства 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

Также принять участие в программе могут семьи, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года.

Срок заключения кредитного договора для таких семей также продлили — до 1 июля 2024 года

В сентябре в Минстрое рассказали «Известиям» о проработке совместно с Минфином дополнительных инструментов льготной ипотеки. В частности, планируется модернизация семейной ипотеки.

Как отметил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, семейная ипотека работает, если дети родились до 1 января 2018 года, а ведомство намерено выступить за снятие ограничений по возрасту.

15 сентября Мишустин сообщил, что правительство РФ выделит дополнительные 56 млрд рублей на поддержку ипотечных программ. По его словам, помощь даст возможность гражданам России купить жилплощадь, а индустрия строительства получит дополнительный импульс, способный подтолкнуть ее к развитию других проектов.