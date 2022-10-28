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Матвиенко указала на законное право россиян уезжать и возвращаться в страну

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться, это гарантировано Конституцией России. Об этом в пятницу, 28 октября, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Она также выразила уверенность в возвращении большинства уехавших из страны россиян.

«Те, кто останется за рубежом, если они так поливают свое отечество, то пусть там и остаются, если им там хорошо, пусть не возвращаются к нам», — заявила она журналистам.

6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уткой сообщения СМИ о выезде из России 700 тыс. россиян после начала частичной мобилизации в стране. Он также добавил, не знает точно, сколько россиян выехало из страны, однако эта цифра точно гораздо меньше, чем в приведенных публикациях.

Официальные данные об уехавших в Казахстан россиянах 27 сентября опубликовал и.о. председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков. По его словам, с 21 по 27 сентября в страну въехали «порядка 98 тыс. россиян». При этом выехали из республики 64 234 россиянина.

27 сентября стало известно, что Казахстан намерен провести переговоры с Россией в связи с ростом прибытия в республику граждан РФ.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал этот вопрос «политическим и гуманитарным». Однако позднее Песков уточнил, что разговора по этому вопросу пока не планируется.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Российский лидер подчеркнул, что такая мера необходима для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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