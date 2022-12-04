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В Госдуме назвали уехавших из России бизнесменов покинувшими Родину страдальцами

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Фото: РИА Новости/ Ольга Смольская
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин 4 декабря высказался об отношении к российским бизнесменам за границей и назвал их страдальцами, покинувшими Родину.

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«Страдальцам», покинувшим Родину, посвящается... Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов. Теперь арестовывают их самих», — написал он в своем Telegram-канале.

Володин напомнил о словах президента России Владимира Путина, который 20 лет назад предупреждал, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются «пыль глотать», пытаясь вернуть средства.

В связи с этим парламентарий призвал бизнесменов развивать Россию.

«Надо развивать свою страну — Россию. И помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем. Необходимо делать всё, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть чище», — подчеркнул он.

3 декабря британские СМИ сообщили, что правоохранительные органы задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена. Предпринимателя обвинили в отмывании денег. Известно, что вместе с россиянином задержали еще двух человек. Среди них 35-летний мужчина, работавший в доме бизнесмена.

Российское посольство в Лондоне потребовало от британских властей немедленно уведомить о причинах задержания бизнесмена из РФ, а также предоставить ему адвоката.

Позднее в этот день СМИ со ссылкой на источник сообщили, что задержанным в Лондоне бизнесменом может быть Михаил Фридман. В то же время представители Альфа-банка заявили «Известиям», что им неизвестно, о ком идет речь в новости о задержании. Фридман, по словам нашего собеседника, находится у себя дома, не под арестом.

При этом в особняке Фридмана «Известиям» не подтвердили, что предприниматель находится дома.

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