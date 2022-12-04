В особняке Фридмана «Известиям» не подтвердили, что предприниматель находится дома

Журналист «Известий» Игорь Уланов отправился к особняку Михаила Фридмана в престижном районе Лондона Хэмпстед-Хит и попытался уточнить сведения о том, что предприниматель находится дома, о чем ранее сообщили в пресс-службе Альфа-банка.

Уланов позвонил в домофон и спросил, находится ли Фридман дома, на что был дан следующий ответ от дворецкого: «Простите, я не знаю ничего». Когда журналист напомнил о сообщениях, согласно которым предприниматель был задержан, от собеседника послышалась неразборчивая речь, после чего — сброс трубки.

Между тем Уланов показал поместье Фридмана — оно представляет собой старинный особняк Athlone House, построенный в 1855 году. Фридман приобрел его в 2016 году за £65 млн, передает Daily Mail. По информации таблоида, на территории участка располагается подземный бассейн, винный погреб, внутри здания — шесть спален, большая гостиная, столовая, сигарная комната, тренажерный зал.

«Прилегающая территория освещена, но в самом здании и хозяйственных постройках кромешная тьма. Дома ли хозяин — понять сложно»,— поделился Уланов.

3 декабря британская газета The Independent со ссылкой на заявление Национального агентства по борьбе с преступностью сообщила, что правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена, который обвиняется в отмывании денег. Известно, что вместе с россиянином были задержаны еще два человека, которые также проходят по тому же делу.

Позднее появилась информация о том, что задержанным может быть российский предприниматель Михаил Фридман. Тогда Альфа-банк опроверг подобные сообщения, указав, что бизнесмен не имеет никакого отношения к истории с задержанием.

В свою очередь российское посольство в Лондоне потребовало от британских властей немедленно уведомить о причинах задержания бизнесмена из РФ. Диппредставительство попросило обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанному россиянину и предоставить ему адвокатов.