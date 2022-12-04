Реклама
Прямой эфир
Мир
Будапешт назвал потолок цен на нефть РФ вредным для европейской экономики
Мир
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Спорт
Сборная Аргентины обыграла Австралию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Спорт
Месси побил рекорд Марадоны и Роналду по количеству голов на чемпионатах мира
Армия
Связисты под шквалистым огнем боевиков эвакуировали раненых сослуживцев
Спорт
Исмаилов одержал победу над Шлеменко
Мир
Ирландский политик призвал главу ЕК поспособствовать приближению мира на Украине
Мир
Зеленский назвал установленный ЕС ценовой потолок на нефть из РФ в $60 несерьезным
Мир
Ракета выпущена из сектора Газа в сторону Израиля
Мир
Лукашенко заявил о нежелании войны
Мир
В США предрекли Украине потерю юга и левобережья Днепра
Наука
Чернышенко высоко оценил представленные на Конгрессе молодых ученых проекты

В особняке Фридмана «Известиям» не подтвердили, что предприниматель находится дома

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист «Известий» Игорь Уланов отправился к особняку Михаила Фридмана в престижном районе Лондона Хэмпстед-Хит и попытался уточнить сведения о том, что предприниматель находится дома, о чем ранее сообщили в пресс-службе Альфа-банка.

Уланов позвонил в домофон и спросил, находится ли Фридман дома, на что был дан следующий ответ от дворецкого: «Простите, я не знаю ничего». Когда журналист напомнил о сообщениях, согласно которым предприниматель был задержан, от собеседника послышалась неразборчивая речь, после чего — сброс трубки.

Причина в следствии: в чем минюст США обвинил пятерых россиян
Сколько займет процесс их экстрадиции и возможен ли обмен

Между тем Уланов показал поместье Фридмана — оно представляет собой старинный особняк Athlone House, построенный в 1855 году. Фридман приобрел его в 2016 году за £65 млн, передает Daily Mail. По информации таблоида, на территории участка располагается подземный бассейн, винный погреб, внутри здания — шесть спален, большая гостиная, столовая, сигарная комната, тренажерный зал.

«Прилегающая территория освещена, но в самом здании и хозяйственных постройках кромешная тьма. Дома ли хозяин — понять сложно»,— поделился Уланов.

3 декабря британская газета The Independent со ссылкой на заявление Национального агентства по борьбе с преступностью сообщила, что правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена, который обвиняется в отмывании денег. Известно, что вместе с россиянином были задержаны еще два человека, которые также проходят по тому же делу.

Позднее появилась информация о том, что задержанным может быть российский предприниматель Михаил Фридман. Тогда Альфа-банк опроверг подобные сообщения, указав, что бизнесмен не имеет никакого отношения к истории с задержанием.

В свою очередь российское посольство в Лондоне потребовало от британских властей немедленно уведомить о причинах задержания бизнесмена из РФ. Диппредставительство попросило обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанному россиянину и предоставить ему адвокатов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022