Посольство РФ потребовало объяснить задержание российского бизнесмена в Лондоне

Российское посольство в Лондоне потребовало от британских властей немедленно уведомить о причинах задержания бизнесмена из РФ.

Диппредставительство потребовало обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанному россиянину и предоставить ему адвокатов.

По данным Telegram-каналов, возможно, речь идет о российском бизнесмене Михаиле Фридмане. Однако эту версию «Известиям» опровергли.

«Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости. Господин Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к этой истории он не имеет», рассказали в Альфа-банке.

Ранее 3 декабря британские СМИ сообщили, что правоохранительные органы задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена. Предпринимателя обвинили в отмывании денег. Известно, что вместе с россиянином задержали еще двух людей, которые также проходят по делу об отмывании денег. Среди них 35-летний мужчина, работавший в доме бизнесмена.