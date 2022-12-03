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СМИ сообщили о задержании в Лондоне бизнесмена из РФ

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Фото: Соцсети
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Правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена, который обвиняется в отмывании денег. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщила газета The Independent со ссылкой на заявление Национального агентства по борьбе с преступностью.

Причина в следствии: в чем минюст США обвинил пятерых россиян
Сколько займет процесс их экстрадиции и возможен ли обмен

Как отмечается в публикации, предпринимателя (его имя не сообщается) задержали еще в четверг, 1 декабря, в его доме в Лондоне.

«Мужчина был арестован по подозрению в правонарушениях, включая отмывание денег, заговор с целью обмана министерства внутренних дел (Великобритании. — Ред.) и заговор с целью дачи ложных показаний», — утверждается в статье.

Известно, что вместе с россиянином задержали еще двух людей, которые также проходят по делу об отмывании денег. Среди них 35-летний мужчина, работавший в доме бизнесмена.

16 ноября двух россиян задержали в Аргентине по запросу США из-за нарушения авторских прав. США считают, что россияне управляли электронной библиотекой Z-Library, на которой якобы можно было бесплатно скачать защищенные авторским правом книги.

19 октября минюст США сообщил о задержании в Италии россиянина, сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Отмечалось, что еще один обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Помимо Усса и Орехова США предъявили обвинения еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Их обвиняют якобы в причастности к контрабанде венесуэльской нефти. В США в случае экстрадиции им грозит до 30 лет лишения свободы.

МИД РФ ранее предупреждал, что власти США буквально объявили охоту на россиян за рубежом.

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