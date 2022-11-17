В Аргентине задержали двух россиян по запросу США

Двух россиян задержали в Аргентине по запросу США из-за нарушения авторских прав. Об этом сообщила пресс-служба американского минюста в среду, 16 ноября.

Согласно документу, Антон Н. и Валерия Е. из Санкт-Петербурга были задержаны 3 ноября в аргентинском городе Кордова. США считают, что россияне управляли электронной библиотекой Z-Library, на которой якобы можно было бесплатно скачать защищенные авторским правом книги.

19 октября минюст США сообщил о задержании в Италии россиянина, сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Отмечалось, что еще один обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Помимо Усса и Орехова США предъявили обвинения еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Их обвиняют в якобы причастности к контрабанде венесуэльской нефти. В США в случае экстрадиции им грозит до 30 лет лишения свободы.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не оставит без ответа охоту за российскими гражданами по линии американских правоохранителей и спецслужб. По ее словам, цинизм данной ситуации заключается в том, что речь идет о взятии в заложники россиян для их дальнейшего использования в политических целях США.