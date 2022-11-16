«Селезнева кормят продуктами с истекшим сроком годности»

Заключенный в американской тюрьме россиянин Роман Селезнев срочно нуждается в переводе в другое пенитенциарное учреждение. Об этом по итогам его посещения в интервью «Известиям» заявила заведующая консульским отделом посольства РФ в США Надежда Шумова. Она также рассказала, что заключенный потерял около 10 кг веса и о том, как он пытался устроиться на работу.

— Вы посетили Романа Селезнева в тюрьме. Сколько продлился визит? О чем разговаривали?

— Это моя третья встреча с Романом. Визит продлился около одного часа. Все это время мы обсуждали состояние здоровья Романа, условия его содержания. Безусловно, россиянина интересовало, как обстоят дела на Родине и в мире.

— Каково состояние Романа? Что с его самочувствием?

— Роман держится достойно. Он мужественно переносит выпавшие на него тяготы тюремного заключения. Конечно же, он мечтает как можно быстрее вернуться в Россию.

Состояние здоровья соотечественника оставляет желать лучшего. Он страдает от целого ряда хронических заболеваний. У него значительно ухудшилось зрение. При этом квалифицированную медицинскую помощь американские власти ему не предоставляют.

Питание в тюрьме ужасное. Роман Селезнев получает непригодные для употребления в пищу продукты, то есть с истекшим сроком годности, и в минимальном количестве. В результате за последние два года, по нашим наблюдениям, он потерял около 10 кг веса.

— Ранее в посольстве заявили, что будут добиваться его перевода в другую тюрьму. С чем это связано?

— Роман содержится в жестких условиях. Каждые два часа за исключением времени для сна он обязан отмечаться у сотрудника тюрьмы. В результате возможности для прогулки крайне ограничены. На работу устроиться не может, так как тюремные власти считают его крайне опасным. В общем, создают для него несносные условия существования и ограничивают его контакты с внешним миром.

Мы уже обратились в Госдепартамент с требованием перевести Романа в другое исправительное учреждение, где по крайней мере есть минимальные условия для отбывания наказания.

— Просил ли Роман передать что-то родным? Что говорил о своих шансах на возвращение в Россию?

— Разумеется, Роман очень скучает по родным. Он попросил нас передать его близким самые теплые слова поддержки. Он с пониманием относится к сложившейся ситуации и надеется как можно скорее вернуться домой.

— Предпринимает ли Москва попытки перевезти Романа в страну гражданства для отбывания срока?

— Посольство делает все возможное для того, чтобы Роман оказался в России. Мы постоянно обращаем внимание американских властей на тяжелое состояние его здоровья. Привлекаем внимание местных правозащитных структур к его делу. Мы будем и дальше добиваться возвращения соотечественника на Родину.