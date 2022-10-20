Москва пообещала ответ на охоту американских спецслужб за россиянами

Россия не оставит без ответа охоту за российскими гражданами по линии американских правоохранителей и спецслужб. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 20 октября.

Захарова подчеркнула, что МИД РФ рассматривает задержания за границей российских граждан по запросу американского минюста для их последующей экстрадиции в США как продолжение развернутой Вашингтоном масштабной кампании по захвату россиян, к которым имеются «претензии», для их последующего гарантированного осуждения американской карательной юстицией на длительные сроки заключения.

По ее словам, цинизм данной ситуации заключается в том, что речь идет о взятии заложников для их дальнейшего использования в политических целях США.

«Охота за россиянами по линии американских спецслужб будет только расширяться, подобные действия без ответа не останутся», — говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте российского МИДа.

Захарова также призвала всех граждан РФ, которые могут вызвать «интерес» США, воздержаться от зарубежных поездок в любые недружественные России страны.

19 октября американское министерство юстиции сообщило о задержании в Италии россиянина, сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Отмечалось, что еще один обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Помимо Усса и Орехова США предъявили обвинения еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Их обвиняют в причастности к контрабанде венесуэльской нефти. В США в случае экстрадиции им грозит до 30 лет лишения свободы.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения США в адрес его сына.

До этого, 17 октября, полиция Норвегии сообщила о задержании четырех россиян. Их обвинили в фотографировании запрещенных объектов. Они были арестованы судом до 21 октября. Сами задержанные утверждают, что они являются туристами и приехали в Норвегию из Финляндии. За два дня до этого также в Норвегии задержали россиянина в аэропорту Тромсё из-за двух дронов в его багаже. Также у него были обнаружены карты памяти к ним и паспорт на имя гражданина Израиля.

14 октября в Германии полиция обыскала дом россиянки из-за поддержки спецоперации. Отмечалось, что женщина подозревается в «пропаганде и прославлении» действий России на Украине.

Еще в мае посол РФ в США Анатолий Антонов в статье «Россию нельзя отменить», опубликованной изданием Newsweek, писал, что США захлестнула волна русофобии. По мнению дипломата, ненависть раздувают американские СМИ с подачи правящих кругов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков согласился с Антоновым в оценке давления на граждан России в США.