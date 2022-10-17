В Норвегии арестовали четырех россиян за фотографирование запрещенных объектов

Суд в норвежской провинции Нурланн отправил под арест троих мужчин и одну женщину из России. Об этом 17 октября сообщила полиция Норвегии.

Четверо россиян были задержаны 11 октября после досмотра их автомобиля с российскими номерами. У них обнаружили фотооборудование и снимки объектов, на которые распространен запрет на фотографирование.

Полиция запросила для россиян арест до 21 октября. За это время следователи исследуют найденные снимки. Сами россияне утверждают, что они являются туристами и приехали в Норвегию из Финляндии.

Ранее, 15 октября, полиция Норвегии задержала россиянина в аэропорту Тромсё из-за двух дронов в его багаже. Также у него были обнаружены карты памяти к ним и паспорт на имя гражданина Израиля.

Также 14 октября правоохранители в провинции Финнмарк задержали россиянина при попытке пересечь границу с двумя беспилотниками. Он обвиняется в использовании дронов на территории Норвегии, что запрещено санкциями.

Полиция пока не установила, связаны ли все три задержания российских граждан между собой.