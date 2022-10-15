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В аэропорту Норвегии задержан россиянин с двумя дронами в багаже

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Фото: NRK
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Полиция Норвегии задержала россиянина в аэропорту Тромсё из-за двух дронов в багаже путешественника. Об этом 15 октября сообщил телеканал NRK.

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Отмечается, что у 51-летнего россиянина помимо двух устройств наблюдения в багаже были также обнаружены карты памяти к ним и паспорт на имя гражданина Израиля.

Как указано в статье, в камере одного из дронов также якобы находились кадры из аэропорта в Киркенесе и снимки вертолета вооруженных сил Норвегии модели Bell.

Мужчина заявил, что находится в рабочей поездке и что он делал фотографии в личных целях.

3 августа сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Южной Кореи задержали 50-летнего гражданина РФ, подозреваемого в убийстве. Полиция сообщила что россиянин, находившийся в бегах после предполагаемого убийства узбека в Хвасоне, провинция Кёнгидо, был задержан через три дня после преступления. Подозреваемый признался, что напал на мужчину из-за того, что тот отказался вернуть долг.

До этого, 27 апреля, польское телевидение сообщило о задержании в Белостоке граждан России и Белоруссии по подозрению в шпионаже. Двух мужчин задержали якобы за шпионаж в пользу российской разведки. По данным Службы военной контрразведки, они собирали информацию о воинских частях, штатном расписании и частях союзных войск. Оба много лет жили в Польше.

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