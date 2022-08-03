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Россиянина задержали в Южной Корее по подозрению в убийстве

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Фото: Полицейский участок Хвасон Собу
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Сотрудники правоохранительных органов Южной Кореи задержали 50-летнего гражданина РФ, подозреваемого в убийстве. Об этом в среду, 3 августа, сообщает агентство Yonhap.

«Полиция сообщила в среду, что россиянин, находившийся в бегах после предполагаемого убийства узбека в Хвасоне, провинция Кёнгидо, был задержан через три дня после преступления», — говорится в публикации.

По данным следствия, задержанный несколько раз ударил жертву ножом. Из-за полученных травм пострадавший скончался в больнице. Подозреваемый признался, что напал на мужчину из-за того, что тот отказался вернуть долг.

В настоящий момент организовано расследование обстоятельств происшествия. В полиции заявили о намерении запросить ордер на арест подозреваемого.

Ранее, 26 июля, суд заключил под стражу 26-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в убийстве в городском округе Серпухов в Подмосковье 56-летнего мужчины, подрабатывавшего извозом. Между участниками инцидента произошел спор из-за оплаты услуг водителя, в ходе которого иностранец задушил оппонента, забрал у него мобильный телефон и кошелек.

Для того чтобы скрыться с места преступления, он вернулся в Москву, однако следователи вычислили его по камерам наблюдения.

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