Иностранца заподозрили в убийстве водителя такси в Серпухове

Суд заключил под стражу 26-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в убийстве в городском округе Серпухов в Подмосковье 56-летнего мужчины, подрабатывавшего извозом. Об этом 28 июля сообщает управление Следственного комитета (СК РФ) по Московской области.

«По ходатайству следователя следственного отдела по Серпухову ГСУ СК России по Московской области судом арестован 26-летний гражданин одного из соседних государств, подозреваемый в убийстве 56-летнего таксиста (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — говорится на сайте ведомства.

Так, следствие установило, что ночью 20 июля текущего года злоумышленник сел в машину такси марки Nissan вблизи станции «Теплый стан» Московского метрополитена и попросил занимавшегося частным извозом мужчину отвезти его к тепличному комплексу, расположенному в деревне Лужки Серпуховского городского округа.

После приезда в пункт назначения пассажир признался, что у него нет денег для оплаты, затем между мужчинами произошел спор, в ходе которого злоумышленник задушил водителя, забрал у него мобильный телефон и кошелек.

Для того чтобы скрыться с места преступления, он вернулся в Москву, однако следователи вычислили его по камерам наблюдения.

26 июля, появилась информация о том что в Новосибирской области мужчина нанес девушке 14 ножевых ранений. На представленных кадрах видно, как девушка убегает от неизвестного, однако преследователь ее догоняет и валит на землю, после чего наносит удары орудием до тех пор, пока жертва не перестает подавать признаки жизни.

Позже выяснилось, что убийцей оказался ее бывший парень 27 лет, который уже был судим. Во время отношений он неоднократно ее избивал.