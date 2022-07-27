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Убивший девушку под Новосибирском мужчина оказался ее бывшим парнем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Мужчина, который убил девушку в Новосибирской области, оказался ее бывшим парнем. Об этом стало известно в среду, 27 июля.

По нашей информации, предоставленной знакомыми погибшей, ранее напавший — Роман — и зарезанная Анастасия состояли в отношениях, во время которых молодой человек применял насильственные действия по отношению к девушке из-за ее общения с другими мужчинами. Несколько месяцев назад она решила прекратить общение с Романом из-за постоянного давления.

Преступление Романа было совершено на почве ревности, предположили источники. По их словам, за несколько дней до убийства парень заявил, что его возлюбленная будет «либо его, «либо ничьей».

Накануне, 26 июля, появилась информация о том, что в Новосибирской области мужчина нанес девушке 14 ножевых ранений. На представленных кадрах видно, как девушка убегает от неизвестного, однако преследователь ее догоняет и валит на землю, после чего наносит удары орудием до тех пор, пока жертва не перестает подавать признаки жизни.

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