В Польше заявили о задержании россиянина и белоруса по подозрению в шпионаже

Польское телевидение сообщило о задержании в Белостоке граждан России и Белоруссии по подозрению в шпионаже. Об этом говорится 27 апреля на сайте tvp.info.

Двух мужчин задержали якобы за шпионаж в пользу российской разведки. По данным Службы военной контрразведки, они собирали информацию о воинских частях, штатном расписании и частях союзных войск. Оба много лет жили в Польше.

Операцию по задержанию подозреваемых провели сотрудники военной полиции 21 и 22 апреля. Следствие ведут Военный отдел окружной прокуратуры в Варшаве и Служба военной контрразведки. Фигуранты арестованы, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Информацию о задержании белоруса и россиянина подтвердил пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшинярж.

12 апреля прокуратура Польши также сообщала, что за шпионаж задержали постоянно проживающего в стране россиянина. Он якобы мог собирать информацию о воинских частях Польши, их оснащении и штатном расписании.

23 марта стало известно, что гражданин Польши был задержан спецразведкой страны по подозрению в шпионаже в пользу России. Мужчина работал в архивном отделе ЗАГС и имел доступ к документам, а также к материалам Центрального архива исторических записей и госархиву Варшавы.