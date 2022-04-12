В Польше задержали россиянина по обвинению в шпионаже

В Польше по обвинению в шпионаже задержали постоянного проживающего в стране россиянина. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает польская прокуратура.

«Военнослужащие военной жандармерии задержали россиянина, постоянно проживающего в Польше. Данные Службы военной контрразведки указывают на то, что он занимался шпионской деятельностью в интересах разведки Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что россиянин мог собирать информацию о воинских частях Польши, их оснащении и штатном расписании.

1 апреля генпрокуратура ФРГ обвинила гражданина Германии, офицера запаса бундесвера (вооруженные силы), в шпионаже в пользу РФ. Согласно данным ведомства, обвиняемый собирал информацию о резервистах Вооруженных сил, а также данные, связанные с экономической сферой. Задержание произошло 16 марта.

23 марта стало известно, что гражданин Польши был задержан спецразведкой страны по подозрению в шпионаже в пользу России. Сообщалось, что он работал в архивном отделе ЗАГС, где он имел доступ к документам, а также материалам Центрального архива исторических записей и госархиву Варшавы.

За день до этого руководитель территориальной обороны Киевской области Игорь Сабий заявил, что в Киевской области задержали 159 человек, которых подозревают в передаче РФ информации о размещении украинских войск и блокпостов. При этом каких-либо доказательств данной деятельности задержанных граждан он не привел.

15 марта стало известно, что четыре гражданина Словакии были задержаны полицией по подозрению в сборе информации закрытого характера для сотрудника посольства РФ.